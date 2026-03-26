O Padre Márlon Múcio voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em São José dos Campos. A internação ocorreu nesta terça-feira (24), apenas três dias após a alta médica da internação anterior. O religioso, que sofre de uma doença rara chamada RTD (deficiência do transportador de riboflavina), pede ajuda para arrecadar recursos para seguir com o tratamento.
Nova internação
O retorno ao hospital acontece após um período dramático de 17 dias de internação no Hospital Vivalle, onde o sacerdote lutou contra o avanço da RTD e um quadro grave de meningoencefalite. Na ocasião, Márlon chegou a passar oito dias em coma induzido.
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Ao deixar a unidade no final de semana, ele compartilhou com os fiéis que estava em um processo de "reaprender" funções básicas, como falar, comer e enxergar, além de tratar complicações secundárias como hepatite medicamentosa e inflamação na traqueia.
Mesmo diante da situação, o padre mantém o tom de serenidade e fé. Em suas redes sociais, ele relatou que precisa "ajustar algumas peças do motor" e pediu orações para si, para os profissionais de saúde e para outros pacientes em estado grave.
Solidariedade
Para viabilizar a continuidade do tratamento fora do ambiente de terapia intensiva e garantir a estabilização de seu quadro clínico a longo prazo, fiéis e amigos iniciaram uma campanha de arrecadação urgente. O objetivo é conseguir R$ 12.500 para a aquisição de equipamentos hospitalares essenciais, como umidificador para respirador mecânico, bomba de medicação e monitor de UTI com parâmetros.
As doações de qualquer valor podem ser feitas diretamente via PIX, utilizando a chave: 117.856.708-75 (em nome de Márlon Múcio Corrêa Silveira).
O padre mantém também uma rifa solidária com o objetivo de arrecadar fundos para a construção de um prédio de três andares junto ao prédio atual do Hospital Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, em Taubaté. Para participar, interessados devem acessar o site www.padremarlon.com.br