O Padre Márlon Múcio voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em São José dos Campos. A internação ocorreu nesta terça-feira (24), apenas três dias após a alta médica da internação anterior. O religioso, que sofre de uma doença rara chamada RTD (deficiência do transportador de riboflavina), pede ajuda para arrecadar recursos para seguir com o tratamento.

Nova internação

O retorno ao hospital acontece após um período dramático de 17 dias de internação no Hospital Vivalle, onde o sacerdote lutou contra o avanço da RTD e um quadro grave de meningoencefalite. Na ocasião, Márlon chegou a passar oito dias em coma induzido.

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