Pela primeira vez, Caçapava receberá o Caçapava Rodeio Fest, que acontece entre os dias 17 e 25 de abril, na Rua Fernando Navajas, Vila André Martins, em Caçapava, prometendo movimentar a cidade com uma programação que reúne entretenimento, tradição e grandes atrações musicais.

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Entre os destaques confirmados estão Simone Mendes e Open Farra (dia 17), Maiara & Maraisa e Gustavo Mioto (dia 18), Zé Neto & Cristiano e Alok (dia 24), além de Daniel, Raffa Torres e Maju Santana (dia 25), reunindo nomes de peso da música nacional em diferentes estilos.