Pela primeira vez, Caçapava receberá o Caçapava Rodeio Fest, que acontece entre os dias 17 e 25 de abril, na Rua Fernando Navajas, Vila André Martins, em Caçapava, prometendo movimentar a cidade com uma programação que reúne entretenimento, tradição e grandes atrações musicais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Entre os destaques confirmados estão Simone Mendes e Open Farra (dia 17), Maiara & Maraisa e Gustavo Mioto (dia 18), Zé Neto & Cristiano e Alok (dia 24), além de Daniel, Raffa Torres e Maju Santana (dia 25), reunindo nomes de peso da música nacional em diferentes estilos.
O evento chega com a proposta de oferecer uma experiência completa ao público, incluindo montaria em touros, shows e uma estrutura moderna pensada para garantir conforto, segurança e tecnologia de ponta. A iniciativa marca a estreia de um novo projeto que já nasce com expectativa de se consolidar no calendário regional.
A realização é da MP Promoções, referência nacional na organização de grandes eventos, conhecida por investir em qualidade, inovação e experiências diferenciadas para o público. A empresa acumula histórico de sucesso em rodeios e festivais em diversas cidades do país. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal.
Outras informações, como a grade completa de shows e detalhes da programação, devem ser divulgadas em breve pela organização.
Haverá ingressos solidários que serão disponibilizados todos os dias para o setor pista. Já as áreas VIP e o camarote corporativo podem ser adquiridos diretamente pelo site www.cacapavarodeiofest.com.br.