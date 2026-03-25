26 de março de 2026
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CANETAS

Vendedoras presas por venda 'mounjaro' falso em SJC são soltas

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Canetas foram apreendidas em São José
Canetas foram apreendidas em São José

As seis vendedoras presas em flagrante por comercializar ampolas falsificadas de tirzepatida foram liberadas nesta quarta-feira (25), após passarem por audiência de custódia. As prisões ocorreram na terça-feira (24), em São José dos Campos e Jacareí.

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Durante a ação, foram apreendidas 69 ampolas da substância, popularmente conhecida como “Mounjaro”, medicamento utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e também no manejo da obesidade.

De acordo com o 1º Distrito Policial de São José dos Campos, as investigadas irão responder em liberdade pelos crimes de associação criminosa e falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais.

O proprietário da loja, que também foi preso em flagrante, deverá ser indiciado na próxima semana.

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