Desfiliação

O deputado federal Ricardo Galvão (SP) anunciou nessa quarta-feira (25) que vai se desfiliar do partido Rede Sustentabilidade e migrar para o PSB.

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Disputa

A desfiliação foi anunciada em meio a uma disputa pelo comando do partido Rede Sustentabilidade. Em janeiro, a Justiça anulou uma eleição interna da legenda que declarou vencedor um aliado da deputada Heloísa Helena (RJ). Na ocasião, o grupo da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, saiu derrotado.