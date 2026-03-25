26 de março de 2026
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DEPUTADO FEDERAL

De SJC, Ricardo Galvão deixa a Rede e anuncia que irá para o PSB

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Ex-diretor do Inpe, que foi exonerado do órgão após criticar Bolsonaro em 2019, atua como deputado federal desde o fim de 2025; Rede Sustentabilidade passa por disputas internas
Ex-diretor do Inpe, que foi exonerado do órgão após criticar Bolsonaro em 2019, atua como deputado federal desde o fim de 2025; Rede Sustentabilidade passa por disputas internas

Desfiliação
O deputado federal Ricardo Galvão (SP) anunciou nessa quarta-feira (25) que vai se desfiliar do partido Rede Sustentabilidade e migrar para o PSB.

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Disputa
A desfiliação foi anunciada em meio a uma disputa pelo comando do partido Rede Sustentabilidade. Em janeiro, a Justiça anulou uma eleição interna da legenda que declarou vencedor um aliado da deputada Heloísa Helena (RJ). Na ocasião, o grupo da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, saiu derrotado.

Partido
Galvão havia se filiado à Rede em 2022, a convite de Marina. No anúncio de desfiliação, o deputado lamentou a disputa interna no partido. "Não posso deixar de mencionar minha tristeza pelo cenário de desagregação interna que a Rede está passando. Muitos dos princípios e valores que balizaram sua fundação, incluindo o respeito pela civilidade republicana e a visão sustentabilista, passaram a ficar sob ameaça".

Suplente
Em 2019, Galvão, que mora em São José dos Campos, foi exonerado da direção do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) após criticar o então presidente Jair Bolsonaro (PL). Desde outubro de 2025, está na Câmara dos Deputados - era suplente e assumiu a vaga após o então deputado Guilherme Boulos (PSOL) ser nomeado para o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência.

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