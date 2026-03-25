A Justiça reconsiderou a decisão liminar (provisória) que havia suspendido, no início de janeiro, a licitação para definir a nova agência de comunicação responsável pela publicidade oficial da Prefeitura de São José dos Campos. Com a nova decisão, datada dessa quarta-feira (25), a concorrência poderá ter prosseguimento.

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A reconsideração foi feita pela juíza Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, da 2ª Vara da Fazenda Pública de São José. É a mesma magistrada que, em 8 de janeiro, havia determinado a paralisação do certame.