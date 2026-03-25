Um homem de 44 anos foi socorrido com vida após um carro pegar fogo na região leste de São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira. O caso aconteceu em uma estrada de terra próxima ao bairro Campos de São José.

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Segundo informações apuradas no local, o veículo foi completamente destruído pelas chamas. Imagens mostram o carro totalmente carbonizado e a vítima já fora do automóvel, com ferimentos graves.