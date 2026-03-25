Um homem de 44 anos foi socorrido com vida após um carro pegar fogo na região leste de São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira. O caso aconteceu em uma estrada de terra próxima ao bairro Campos de São José.
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Segundo informações apuradas no local, o veículo foi completamente destruído pelas chamas. Imagens mostram o carro totalmente carbonizado e a vítima já fora do automóvel, com ferimentos graves.
De acordo com testemunhas, um trabalhador que atuava em uma obra nas proximidades ouviu uma forte explosão seguida de pedidos de socorro. Ao se aproximar, encontrou o carro em chamas e conseguiu retirar o homem, que estava do lado de fora do veículo, afastando-o da área de risco antes de novas explosões.
A vítima sofreu queimaduras em cerca de 60% do corpo e foi encaminhada em estado gravíssimo a um hospital da região, onde permanece internada e entubada.
Moradores também relataram ter ouvido disparos antes do incêndio, o que levanta suspeitas sobre as circunstâncias do caso. A Polícia Civil investiga a ocorrência como tentativa de homicídio.
Este é o segundo caso de veículo incendiado registrado na mesma região em menos de uma semana. O episódio anterior terminou com uma vítima fatal ainda não identificada devido ao estado de carbonização do corpo.