Três mulheres foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato da manicure Janaina Teixeira Fogaça, de 28 anos, morta a tiros dentro de um bar no último sábado (21). A polícia também procura um homem apontado como o autor do disparo que atingiu a vítima.

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O crime aconteceu em Cascavel, no oeste do Paraná (PR). Segundo a Polícia Civil, o suspeito identificado como Leonardo Davi Amancio Ribeiro de Souza segue foragido, e equipes realizam diligências para localizar o paradeiro dele.