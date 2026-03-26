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CRIME

Manicure morre com tiro na cabeça após briga por troca de música

Por Da Redação | Cascavel (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Janaina Teixeira Fogaça, de 28 anos
Janaina Teixeira Fogaça, de 28 anos

Três mulheres foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato da manicure Janaina Teixeira Fogaça, de 28 anos, morta a tiros dentro de um bar no último sábado (21). A polícia também procura um homem apontado como o autor do disparo que atingiu a vítima.

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O crime aconteceu em Cascavel, no oeste do Paraná (PR). Segundo a Polícia Civil, o suspeito identificado como Leonardo Davi Amancio Ribeiro de Souza segue foragido, e equipes realizam diligências para localizar o paradeiro dele.

As primeiras apurações indicam que a confusão começou após uma discussão relacionada ao controle remoto utilizado para escolher as músicas tocadas no bar. A briga inicial teria sido interrompida, mas, cerca de 15 minutos depois, o suspeito retornou ao estabelecimento.

De acordo com a investigação, Leonardo teria efetuado o disparo que atingiu Janaína no rosto. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos.

As três mulheres detidas são investigadas por homicídio qualificado, sob suspeita de terem incentivado o ataque. A Polícia Civil do Paraná continua as buscas pelo quarto envolvido e trabalha para esclarecer todos os detalhes do caso.

Informações sobre o paradeiro de Leonardo Davi Amancio Ribeiro de Souza podem ser repassadas à Polícia Civil pelos telefones (45) 99909-3842 ou (45) 330-5700. O anonimato é garantido.

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