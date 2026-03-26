Três mulheres foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato da manicure Janaina Teixeira Fogaça, de 28 anos, morta a tiros dentro de um bar no último sábado (21). A polícia também procura um homem apontado como o autor do disparo que atingiu a vítima.
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O crime aconteceu em Cascavel, no oeste do Paraná (PR). Segundo a Polícia Civil, o suspeito identificado como Leonardo Davi Amancio Ribeiro de Souza segue foragido, e equipes realizam diligências para localizar o paradeiro dele.
As primeiras apurações indicam que a confusão começou após uma discussão relacionada ao controle remoto utilizado para escolher as músicas tocadas no bar. A briga inicial teria sido interrompida, mas, cerca de 15 minutos depois, o suspeito retornou ao estabelecimento.
De acordo com a investigação, Leonardo teria efetuado o disparo que atingiu Janaína no rosto. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos.
As três mulheres detidas são investigadas por homicídio qualificado, sob suspeita de terem incentivado o ataque. A Polícia Civil do Paraná continua as buscas pelo quarto envolvido e trabalha para esclarecer todos os detalhes do caso.
Informações sobre o paradeiro de Leonardo Davi Amancio Ribeiro de Souza podem ser repassadas à Polícia Civil pelos telefones (45) 99909-3842 ou (45) 330-5700. O anonimato é garantido.