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CRIME

Gilza, 47 anos, invadiu a casa do ex-amante e acabou assassinada

Por Da Redação | São Carlos (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Gilza Alves
Gilza Alves

A Polícia Civil de São Paulo apura a morte da cozinheira Gilza Alves, de 47 anos, assassinada na madrugada desta quarta-feira (25). A vítima foi atingida por golpes de um cacetete de metal e também sofreu uma facada, segundo informações iniciais da investigação.

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O crime ocorreu em São Carlos (SP) e tem como principal suspeito o ex-amante da vítima, um homem de 52 anos, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades.

De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública enviada à imprensa, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a cozinheira já sem sinais de vida.

O suspeito compareceu espontaneamente a uma delegacia e confessou o crime, afirmando que agiu em legítima defesa. Em depoimento, ele declarou que a mulher teria invadido sua residência e iniciado uma briga com sua esposa, o que teria evoluído para uma luta corporal.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de São Carlos, que segue realizando diligências para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

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