A Polícia Civil de São Paulo apura a morte da cozinheira Gilza Alves, de 47 anos, assassinada na madrugada desta quarta-feira (25). A vítima foi atingida por golpes de um cacetete de metal e também sofreu uma facada, segundo informações iniciais da investigação.

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O crime ocorreu em São Carlos (SP) e tem como principal suspeito o ex-amante da vítima, um homem de 52 anos, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades.