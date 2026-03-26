Descrita como uma mulher alegre, responsável e profundamente ligada à família, Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, deixa dois filhos e um rastro de saudade entre parentes e amigos em São José dos Campos.
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Após a confirmação da morte, familiares passaram a compartilhar nas redes sociais lembranças e mensagens sobre a personalidade da dona de casa. Em comum, os relatos destacam o carinho e a dedicação que ela tinha pelos filhos.
“Ela amava muito os filhos”, relatou uma amiga próxima. Outras mensagens descrevem Jéssica como uma pessoa “sempre sorridente”, “divertida” e “preocupada com a família”.
Desaparecimento mobilizou família
Jéssica estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), quando saiu da casa da mãe, na zona leste da cidade. Segundo familiares, ela deixou o celular em casa, o que dificultou qualquer tipo de contato.
Casada, ela deixa dois filhos, de 10 e 16 anos. Durante os dias de buscas, parentes e amigos fizeram apelos nas redes sociais em busca de informações.
“Estou aqui para pedir pelo amor de Deus que vocês possam me ajudar”, publicou o marido, Antônio Braga, ainda durante o desaparecimento.
O que diz a polícia
Segundo a Polícia Civil, equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas após a localização do corpo na rodovia. A morte foi constatada ainda no local por uma equipe médica da concessionária responsável pela via.
A área passou por perícia técnica, e as investigações seguem em andamento para esclarecer completamente as circunstâncias do caso.
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Apoio e orientação
Em situações de sofrimento emocional, especialistas recomendam buscar ajuda profissional. O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia pelo telefone 188, além de atendimento online.