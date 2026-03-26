Descrita como uma mulher alegre, responsável e profundamente ligada à família, Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, deixa dois filhos e um rastro de saudade entre parentes e amigos em São José dos Campos.

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Após a confirmação da morte, familiares passaram a compartilhar nas redes sociais lembranças e mensagens sobre a personalidade da dona de casa. Em comum, os relatos destacam o carinho e a dedicação que ela tinha pelos filhos.