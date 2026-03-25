Após aditamento autorizado pela Prefeitura de São José dos Campos, o contrato para a coleta de lixo orgânico no município ficou R$ 16,9 milhões mais caro.

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Segundo a Prefeitura, o aditamento foi feito para adequar os quantitativos dos serviços de coleta diferenciada de resíduos de feiras livres, sacos de varrição e de capina.