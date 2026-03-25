Após aditamento autorizado pela Prefeitura de São José dos Campos, o contrato para a coleta de lixo orgânico no município ficou R$ 16,9 milhões mais caro.
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Segundo a Prefeitura, o aditamento foi feito para adequar os quantitativos dos serviços de coleta diferenciada de resíduos de feiras livres, sacos de varrição e de capina.
Ainda de acordo com a Prefeitura, a medida foi necessária pois "houve um aumento na geração de resíduos" devido a fatores como "ampliação dos serviços de varrição manual de vias públicas", "intensificação da operação 'Centro Limpo'", "execução ampliada de serviços de capina, com elevado volume de resíduos ensacados", "crescimento do volume de resíduos gerados nas feiras livres" e "necessidade de manutenção da regularidade e continuidade desses serviços públicos essenciais".
Contrato.
A empresa Ecco Liberty Soluções Ambientais foi contratada pela Prefeitura em fevereiro de 2024.
Inicialmente, o contrato custaria R$ 175,1 milhões ao longo de cinco anos. Em fevereiro de 2025, após reajuste de 4,68% para repor a inflação de 2024, o valor do contrato já havia passado para R$ 181,3 milhões.
Agora, com o aditamento de R$ 16,9 milhões autorizado em março de 2026, o valor global do contrato passou para R$ 198,3 milhões.