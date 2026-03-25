Uma farmácia foi invadida e furtada, em Lorena, na noite de terça-feira (24). A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança, após o horário de funcionamento.
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Em nota, a empresa informou que já está tomando as providências necessárias e colaborando com as autoridades para identificar o responsável pelo crime.
A Mega Farma também pediu o apoio da população e orientou que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja repassada de forma anônima pelo telefone 190.
A empresa agradeceu ainda o apoio dos clientes e destacou que as autoridades já estão atuando no caso.