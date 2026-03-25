Após seis meses de etapa de recursos, a Prefeitura homologou nessa quarta-feira (25) o resultado do chamamento público para definir a entidade que ficará responsável pela implantação da Clínica Veterinária de Taubaté.
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Como havia sido anunciado em setembro do ano passado, o GKC (Guaratinguetá Kennel Clube) ficou em primeiro lugar e assinará contrato de R$ 3,419 milhões por ano - o valor máximo previsto no edital era de R$ 3,425 milhões por ano.
O chamamento foi aberto após o Ministério Público instaurar inquérito para apurar possíveis irregularidades no chamamento público anterior, promovido em 2022, que resultou na contratação da Anclivepa (Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais) para implantar e operar o Hospital Público Veterinário de Taubaté.
No novo chamamento, a Anclivepa ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar ficou a SPMV (Sociedade Paulista de Medicina Veterinária), que é comandada por antigos dirigentes da Anclivepa. As duas entidades haviam recorrido do resultado, mas as apelações foram rejeitadas e o GKC foi mantido pela Prefeitura em primeiro lugar.
Após a assinatura do contrato, o GKC terá 60 dias para implantar a clínica. Segundo apuração da reportagem, ainda não está definido se a unidade irá funcionar no mesmo espaço em que hoje opera o hospital ou se será implantada em outro endereço.
Contrato.
Firmado em maio de 2022, o contrato com a Anclivepa já foi prorrogado três vezes, sempre com o custo anual de R$ 3,153 milhões. A última prorrogação foi em junho de 2025, por mais 12 meses. Ou seja, a vigência foi prorrogada até junho de 2026. No entanto, desde a prorrogação feita em 2024, a Prefeitura incluiu uma cláusula que prevê a possibilidade de "rescisão unilateral antecipada por razões de interesse público" - essa cláusula poderá ser ativada caso a clínica fique pronta antes do fim do atual contrato.
Pelo novo chamamento, a unidade deixará de ser chamada de Hospital Público Veterinário e passará a ser chamada de Clínica Veterinária Pública, e não necessariamente funcionará no mesmo local de atualmente.
De acordo com uma resolução de 2019 do CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária), as clínicas são estabelecimentos destinados a atendimentos menos complexos, como consultas e tratamentos clínico-ambulatoriais, podendo ou não realizar cirurgia e internação e sem a obrigatoriedade de atender 24 horas por dia - como é o caso da unidade de Taubaté desde maio de 2022, quando foi inaugurada.
Já os hospitais são destinados a atendimentos mais complexos, incluindo exames diagnósticos, cirurgias e internações, com atendimento ao público em período integral (24 horas) - quadro que nunca foi aplicado na unidade de Taubaté.