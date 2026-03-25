Após seis meses de etapa de recursos, a Prefeitura homologou nessa quarta-feira (25) o resultado do chamamento público para definir a entidade que ficará responsável pela implantação da Clínica Veterinária de Taubaté.

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Como havia sido anunciado em setembro do ano passado, o GKC (Guaratinguetá Kennel Clube) ficou em primeiro lugar e assinará contrato de R$ 3,419 milhões por ano - o valor máximo previsto no edital era de R$ 3,425 milhões por ano.