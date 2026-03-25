O Governo de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (26), a liberação de 12,5 mil novas Cartas de Crédito Imobiliário por meio do programa Casa Paulista. O investimento total é de R$ 159 milhões, com foco em famílias de baixa renda que buscam adquirir o primeiro imóvel.

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Na Região Administrativa de São José dos Campos, foram destinadas 156 unidades, sendo 41 para Taubaté e 115 para São José dos Campos, somando cerca de R$ 2 milhões em recursos. Cada benefício liberado tem valor de R$ 13 mil.