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TRAGÉDIA

Homem morre após s3x0 com mulher que conheceu nas redes sociais

Por Da Redação | Goiânia
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem morre após encontro com mulher que conheceu na WEB
Homem morre após encontro com mulher que conheceu na WEB

Um homem morreu após passar mal durante um encontro com uma mulher que havia conhecido pelas redes sociais. O caso foi registrado na terça-feira (24), e a causa da morte ainda não foi esclarecida.

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A ocorrência foi atendida em Aparecida de Goiânia, em Goiás, na casa da vítima, onde o encontro havia sido combinado. A Polícia Militar foi acionada por um motorista de aplicativo, que relatou o comportamento nervoso da passageira ao solicitar a corrida.

De acordo com o condutor, a mulher deixou o local às pressas, o que levantou suspeitas e motivou o chamado à polícia. A corporação foi até o endereço indicado e encontrou o homem desacordado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou a morte no local. A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal realizaram os procedimentos de perícia e remoção do corpo. A mulher foi encaminhada à Central Geral de Flagrantes, onde prestou depoimento. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias da morte.

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