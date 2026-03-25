Um homem morreu após passar mal durante um encontro com uma mulher que havia conhecido pelas redes sociais. O caso foi registrado na terça-feira (24), e a causa da morte ainda não foi esclarecida.

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A ocorrência foi atendida em Aparecida de Goiânia, em Goiás, na casa da vítima, onde o encontro havia sido combinado. A Polícia Militar foi acionada por um motorista de aplicativo, que relatou o comportamento nervoso da passageira ao solicitar a corrida.