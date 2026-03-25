A Prefeitura de Taubaté deve implantar muros de gabião em dois trechos do córrego do Convento Velho. A estrutura visa a contenção das encostas.

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As empresas responsáveis pelas obras serão definidas em duas licitações, com recebimento de propostas até o dia 2 de abril. A obra no trecho da Avenida Benedito Elias de Souza, próximo ao Sedes (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social), poderá custar até R$ 862 mil, sendo R$ 600 mil do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e R$ 242 do município.