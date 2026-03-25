A Prefeitura de Taubaté deve implantar muros de gabião em dois trechos do córrego do Convento Velho. A estrutura visa a contenção das encostas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As empresas responsáveis pelas obras serão definidas em duas licitações, com recebimento de propostas até o dia 2 de abril. A obra no trecho da Avenida Benedito Elias de Souza, próximo ao Sedes (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social), poderá custar até R$ 862 mil, sendo R$ 600 mil do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e R$ 242 do município.
A obra no trecho perpendicular à Avenida Zélia Alves Ferreira, no bairro Jardim dos Estados, pode custar R$ 2,8 milhões, sendo R$ 2,46 milhões do Fehidro e R$ 292 mil do município.
Após assinatura dos contratos e emissão das ordens de serviço, as duas obras devem ser concluídas em seis meses.