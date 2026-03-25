"Momento histórico para o país".
Foi assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou a apresentação do primeiro caça supersônico Gripen produzido no Brasil, na unidade da Embraer de Gavião Peixoto (SP), em parceria com a Saab.
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A aeronave foi apresentada nesta quarta-feira (25), em cerimônia fábrica da Embraer. Antes da solenidade, o avião presidencial que trazia Lula e ministros do governo federal foi escoltado por um caça Gripen da FAB (Força Aérea Brasileira). Lula interagiu com o piloto por meio do rádio e ressaltou a importância de produzir o caça no país.
"Hoje participei de um momento histórico para o nosso país. Apresentamos o primeiro caça supersônico produzido no país, o Gripen", disse Lula, em publicação nas redes sociais.
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Gripe é estratégico, diz Lula
O presidente disse que o Gripen é "projeto estratégico que envolve transferência de tecnologia, fortalecimento da indústria nacional e formação de profissionais altamente qualificados".
A Embraer e diversas empresas do Vale do Paraíba participam do programa do Gripen e foram beneficiadas com a transferência de tecnologia da Saab, a produtora do caça supersônico.
Lula ainda afirmou que a conquista reforça a soberania brasileira e "mostra a capacidade de nosso país dominar tecnologias avançadas, gerando conhecimento,, emprego e desenvolvimento".
'Carro voador' da Eve
Após participar da apresentação do Gripen, Lula acompanhou um voo de teste do protótipo do "carro voador" da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer e responsável pelo desenvolvimento da aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical.
O "carro voador" segue em fase de testes na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, para depois ser produzido em Taubaté.