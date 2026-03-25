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PARCERIA COM EMBRAER

'Momento histórico', diz Lula sobre 1° Gripen feito na Embraer

Por Xandu Alves | Gavião Peixoto (SP)
| Tempo de leitura: 2 min
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Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto

"Momento histórico para o país".

Foi assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou a apresentação do primeiro caça supersônico Gripen produzido no Brasil, na unidade da Embraer de Gavião Peixoto (SP), em parceria com a Saab.

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A aeronave foi apresentada nesta quarta-feira (25), em cerimônia fábrica da Embraer. Antes da solenidade, o avião presidencial que trazia Lula e ministros do governo federal foi escoltado por um caça Gripen da FAB (Força Aérea Brasileira). Lula interagiu com o piloto por meio do rádio e ressaltou a importância de produzir o caça no país.

"Hoje participei de um momento histórico para o nosso país. Apresentamos o primeiro caça supersônico produzido no país, o Gripen", disse Lula, em publicação nas redes sociais.

Leia mais: VÍDEO: Veja o 1° caça Gripen produzido na fábrica da Embraer

Gripe é estratégico, diz Lula

O presidente disse que o Gripen é "projeto estratégico que envolve transferência de tecnologia, fortalecimento da indústria nacional e formação de profissionais altamente qualificados".

A Embraer e diversas empresas do Vale do Paraíba participam do programa do Gripen e foram beneficiadas com a transferência de tecnologia da Saab, a produtora do caça supersônico.

Lula ainda afirmou que a conquista reforça a soberania brasileira e "mostra a capacidade de nosso país dominar tecnologias avançadas, gerando conhecimento,, emprego e desenvolvimento".

'Carro voador' da Eve

Após participar da apresentação do Gripen, Lula acompanhou um voo de teste do protótipo do "carro voador" da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer e responsável pelo desenvolvimento da aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical.

O "carro voador" segue em fase de testes na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, para depois ser produzido em Taubaté.

Leia mais: VEJA VÍDEO: OVALE mostra ‘carro voador’ da Eve, da Embraer

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