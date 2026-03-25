"Momento histórico para o país".

Foi assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou a apresentação do primeiro caça supersônico Gripen produzido no Brasil, na unidade da Embraer de Gavião Peixoto (SP), em parceria com a Saab.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp