O Jacareí perdeu por 1 a 0 para o São-Carlense na tarde desta quarta-feira (25), no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pela 13ª e antepenúltima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.
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Agora, o time da região, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, completa cinco jogos sem vitória na competição e soma a segunda derrota seguida, todas dentro de casa. Com 19 pontos, caiu para o oitavo lugar e está no limite da zona de classificação.
No próximo jogo, a equipe jacareiense visita o Vocem, em Assis, no sábado (28), a partir das 19h30, no estádio Tonicão. No mesmo dia, o São-Carlense joga às 19h contra São Caetano, no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Caetano.
O jogo
O primeiro tempo começou com o São-Carlense melhor e ganhando as bolas no meio de campo. Assim, o Jacareí tinha muitas dificuldades.
Com isso, os visitantes se sentiram à vontade e abriram o placar aos 18min. Após cruzamento da direita, a bola sobrou para o centroavante Victor Pará, que desviou na saída de César: 1 a 0.
Nos minutos finais da primeira etapa, o Jacareí cresceu e começou a arriscar mais chances. Ainda assim, não o suficiente para assustar os visitantes e foi para o intervalo com desvantagem no placar.
No segundo tempo, o Jacaré do Vale voltou mais forte e já teve uma boa chance logo no primeiro minuto, em cabeçada que passou à direita do goleiro.
Contudo, a pressão inicial acabou logo e o jogo ficou mais truncado e concentrado no meio de campo. Nos contra-ataques, o São-Carlense era ainda mais perigoso e perdeu algumas oportunidades. No fim, o Jacareí amargou mais um resultado ruim em casa e ainda o treinador expulso de campo por excesso de reclamação.