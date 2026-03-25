O Jacareí perdeu por 1 a 0 para o São-Carlense na tarde desta quarta-feira (25), no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pela 13ª e antepenúltima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.

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Agora, o time da região, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, completa cinco jogos sem vitória na competição e soma a segunda derrota seguida, todas dentro de casa. Com 19 pontos, caiu para o oitavo lugar e está no limite da zona de classificação.