A Unitau (Universidade de Taubaté) pretende pagar de forma parcelada, em 19 prestações mensais, uma dívida de R$ 3,143 milhões com o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O pagamento parcelado da dívida depende de autorização da Câmara de Taubaté. O projeto que pede esse aval foi protocolado no Legislativo nessa terça-feira (24).
No projeto, a Unitau explica que a dívida foi calculada com base em nova interpretação do plano de amortização do déficit atuarial do IPMT, que passou por alterações em 2017 e 2019, na gestão do ex-prefeito Ortiz Junior (Cidadania).
Segundo a Unitau, foi identificado que a universidade deixou de repassar R$ 2,2 milhões ao IPMT entre agosto e dezembro de 2019 - valor que, atualizado, representaria R$ 4,3 milhões atualmente. Por outro lado, a Unitau teria repassado R$ 533 mil a mais do que o devido entre março e dezembro de 2017 - valor que, corrigido, seria de R$ 1,2 milhão hoje.
O valor da dívida a ser paga de forma parcelada, de R$ 3,143 milhões, seria a diferença entre o que deixou de ser pago em 2019 e o que foi repassado a mais em 2017.