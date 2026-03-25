A Unitau (Universidade de Taubaté) pretende pagar de forma parcelada, em 19 prestações mensais, uma dívida de R$ 3,143 milhões com o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté).

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O pagamento parcelado da dívida depende de autorização da Câmara de Taubaté. O projeto que pede esse aval foi protocolado no Legislativo nessa terça-feira (24).