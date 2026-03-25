Um vídeo que circula nas redes sociais e grupos de WhatsApp mostra um adolescente arremessando uma gatinha no Rio Paraitinga, em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba. O caso provocou revolta e foi registrado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (25) como ato infracional análogo a maus-tratos a animal.

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Nas imagens, o adolescente aparece caminhando sobre uma ponte, com a gatinha Safira no colo, durante a noite. Em seguida, ele ri para a câmera e arremessa o felino para dentro da água. O caso ocorreu nesta quarta-feira (25).