Um jovem de 21 anos confessou ter matado a própria tia, de 58 anos, na manhã de segunda-feira (23). Ele foi preso em flagrante e a polícia solicitou a conversão da detenção em prisão preventiva. O caso é tratado como feminicídio.

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O crime ocorreu em Selvíria, a 403 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, identificado como Maurício da Silva, afirmou que estava sob efeito de drogas e que teria discutido com a vítima por motivos considerados fúteis.