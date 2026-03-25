Um jovem de 21 anos confessou ter matado a própria tia, de 58 anos, na manhã de segunda-feira (23). Ele foi preso em flagrante e a polícia solicitou a conversão da detenção em prisão preventiva. O caso é tratado como feminicídio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu em Selvíria, a 403 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, identificado como Maurício da Silva, afirmou que estava sob efeito de drogas e que teria discutido com a vítima por motivos considerados fúteis.
De acordo com o relato, ele utilizou uma panela e uma ferramenta do tipo maquita para atingir a cabeça da tia, Fátima Aparecida da Silva. A vítima não resistiu aos ferimentos.
Após o crime, o jovem foi localizado por policiais enquanto se banhava em um córrego, na tentativa de remover vestígios de sangue do corpo. Antes disso, ele ainda teria procurado um posto de combustível pedindo ajuda para se limpar.
Maurício foi detido e encaminhado à delegacia. A autoridade policial representou pela prisão preventiva, e o caso segue sob investigação. Com este registro, Mato Grosso do Sul contabiliza o oitavo feminicídio em 2026.