Um acidente envolvendo três caminhões deixou um motorista morto e outro ferido na manhã desta quarta-feira (25). A colisão também provocou a interdição total da rodovia no sentido de tráfego, gerando congestionamento e transtornos.
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O caso foi registrado na BR-163, nas proximidades da ponte do Rio Lira, em Sorriso, no sentido a Sinop. Segundo informações apuradas no local, um dos caminhões estava parado no acostamento, possivelmente para manutenção, quando outros dois veículos acabaram se envolvendo na batida.
O impacto foi considerado violento e causou grande destruição. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Um dos motoristas, identificado como Wesley da Cruz Silva, de 37 anos, foi encontrado sem vida, fora do veículo.
Outro condutor ficou preso às ferragens e precisou ser retirado com o uso de técnicas de desencarceramento. Após o resgate, ele foi estabilizado ainda no local e encaminhado para atendimento hospitalar.
Durante o atendimento, houve derramamento de combustível na pista, o que aumentou o risco de novos acidentes e exigiu o isolamento da área. Por medida de segurança, o trecho foi totalmente bloqueado no sentido Sinop.
De acordo com relato de um dos envolvidos, a colisão pode ter ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem. Uma das carretas não teria percebido o caminhão parado no acostamento, provocando a sequência de impactos.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para os procedimentos necessários. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). As circunstâncias do acidente serão investigadas.