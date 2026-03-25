Um acidente envolvendo três caminhões deixou um motorista morto e outro ferido na manhã desta quarta-feira (25). A colisão também provocou a interdição total da rodovia no sentido de tráfego, gerando congestionamento e transtornos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado na BR-163, nas proximidades da ponte do Rio Lira, em Sorriso, no sentido a Sinop. Segundo informações apuradas no local, um dos caminhões estava parado no acostamento, possivelmente para manutenção, quando outros dois veículos acabaram se envolvendo na batida.