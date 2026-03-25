O 'carro voador" da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer decolou nesta quarta-feira (25) para seu 36° voo de teste, que foi acompanhado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além de ministros do governo federal, militares e executivos da Eve e da Embraer.

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O voo foi realizado na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP), e foi acompanhado por OVALE.