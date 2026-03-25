O 'carro voador" da Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer decolou nesta quarta-feira (25) para seu 36° voo de teste, que foi acompanhado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além de ministros do governo federal, militares e executivos da Eve e da Embraer.
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O voo foi realizado na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP), e foi acompanhado por OVALE.
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Segundo membros da equipe técnica da Eve, os voos de teste têm sido realizados quase que diariamente, com dois voos por dia. O protótipo do carro voador é utilizado para aprimorar o modelo que servirá à campanha de certificação da aeronave, etapa obrigatória antes da entrada em operação.
A Eve segue em campanha de testes com seu protótipo de engenharia, que já soma 36 voos realizados e quase uma hora e meia de tempo de voo acumulado desde seu primeiro voo em dezembro de 2025.
A aeronave já atingiu 140 pés de altura, o equivalente a 43 metros, estabelecendo novos marcos para o programa e demonstrando comportamento consistente em voo, nas condições testadas até o momento, inclusive em manobras com entradas simultâneas em três eixos.
O veículo aéreo elétrico de pouso e decolagem vertical da Eve será fabricado em série em Taubaté. A aeronave acumula cerca de 2.700 intenções de compra em todo o mundo.