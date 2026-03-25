Uma operação policial que apura um esquema milionário de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro levou à prisão de um suspeito em Taubaté e revelou a movimentação de cerca de R$ 54 milhões pela organização criminosa.

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A ação integra a Operação Conluio Pantaneiro, conduzida pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) da cidade.

Prisão em Taubaté