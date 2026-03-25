Uma operação policial que apura um esquema milionário de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro levou à prisão de um suspeito em Taubaté e revelou a movimentação de cerca de R$ 54 milhões pela organização criminosa.
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A ação integra a Operação Conluio Pantaneiro, conduzida pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) da cidade.
Prisão em Taubaté
Em Taubaté, um homem foi preso com base em mandado de prisão preventiva por envolvimento com lavagem de dinheiro. Durante o cumprimento da ordem judicial, policiais apreenderam documentos, joias, relógios de luxo, celulares e notebooks.
Segundo a polícia, os materiais recolhidos devem auxiliar no avanço das investigações conduzidas no Mato Grosso.
Esquema milionário
De acordo com as autoridades, a organização criminosa atuava principalmente em regiões de fronteira e teria movimentado aproximadamente R$ 54 milhões. Ao todo, foram cumpridas 62 ordens judiciais em cidades do Mato Grosso, além de ações em Taubaté e no estado do Paraná.
O caso teve início após a apreensão de 462 quilos de cocaína na Estrada Transpantaneira, em Poconé (MT). A partir daí, as investigações identificaram uma rede estruturada de tráfico e lavagem de dinheiro.
Combate ao crime organizado
A Polícia Civil do Estado de São Paulo informou que seguirá atuando em operações integradas com outros estados, com foco no combate ao crime organizado e na redução dos índices criminais na região.