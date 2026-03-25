OVALE registrou em vídeo o voo de demonstração do protótipo em escala real da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), conhecida como “carro voador”, desenvolvida pela Eve Air Mobility, empresa ligada à Embraer. OVALE acompanhou o evento.

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O teste foi realizado nesta quarta-feira (25), na unidade da Embraer no interior paulista, e foi acompanhado por autoridades, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de representantes do setor.