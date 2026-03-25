OVALE registrou em vídeo o voo de demonstração do protótipo em escala real da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), conhecida como “carro voador”, desenvolvida pela Eve Air Mobility, empresa ligada à Embraer. OVALE acompanhou o evento.
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O teste foi realizado nesta quarta-feira (25), na unidade da Embraer no interior paulista, e foi acompanhado por autoridades, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de representantes do setor.
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Voo de demonstração
A aeronave realizou um voo não tripulado do tipo hover flight, em que permanece parada no ar sobre um ponto fixo, mantendo altitude e posição.
De acordo com a Eve, os testes têm como objetivo validar a integração de sistemas da aeronave, como o controle de voo fly-by-wire e os rotores utilizados na decolagem vertical. A produção dos chamados "carros voadores" é realizada em Taubaté.
Próximas etapas
Segundo a empresa, a fase atual faz parte do processo de desenvolvimento do modelo. A expectativa é avançar gradualmente nos testes ao longo de 2026, incluindo voos com sustentação pelas asas (wingborne flight). O primeiro voo do protótipo ocorreu em dezembro de 2025.
A demonstração ocorreu no mesmo dia em que Embraer, Saab e a Força Aérea Brasileira apresentaram o primeiro caça Gripen produzido no Brasil, também em Gavião Peixoto.