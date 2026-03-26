O autor Danilo Riva lança na sexta-feira (27), data em que se celebra o Dia Mundial do Teatro, o livro "Taubaté em Cena", em Taubaté.
A obra é fruto de uma pesquisa baseada em entrevistas com atores locais, buscando registrar os modos de produção e a história da arte teatral na região.
O livro
O livro propõe-se a ser não só um resgate histórico, mas também um gesto de fortalecimento da classe artística, um registro de memórias e um convite ao diálogo entre produtores e grupos culturais. A publicação investiga as condições de criação, abordando a forma como os espetáculos surgem, quais estratégias os artistas utilizam para viabilizar seus projetos e as relações com o poder público e os espaços culturais.
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A produção tem participação da Cia. Candeeiro, que promove projetos de artes integradas para valorizar a cultura local e promover acesso às artes por meio da inclusão, e do grupo Poros Coletivos, estabelecido em 2015 em Taubaté, que se dedica à pesquisa de linguagens cênicas, produzindo espetáculos presenciais e peças radiofônicas, além de experimentações animadas e teatro em miniatura.
Lançamento
O lançamento oficial acontecerá às 19h30, no Teatro da Escola Municipal Maestro Fêgo Camargo, com entrada gratuita e classificação livre para todos os públicos.
A escola fica na rua Portugal, nº 38, Centro, Taubaté.