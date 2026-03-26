O autor Danilo Riva lança na sexta-feira (27), data em que se celebra o Dia Mundial do Teatro, o livro "Taubaté em Cena", em Taubaté.

A obra é fruto de uma pesquisa baseada em entrevistas com atores locais, buscando registrar os modos de produção e a história da arte teatral na região.

O livro

O livro propõe-se a ser não só um resgate histórico, mas também um gesto de fortalecimento da classe artística, um registro de memórias e um convite ao diálogo entre produtores e grupos culturais. A publicação investiga as condições de criação, abordando a forma como os espetáculos surgem, quais estratégias os artistas utilizam para viabilizar seus projetos e as relações com o poder público e os espaços culturais.