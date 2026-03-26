As meninas do São José BasketBall recebe o Sesi Araraquara na noite desta quinta-feira (26), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela terceira rodada da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino). A entrada é gratuita.

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Na rodada passada, as joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, venceram o Mesquita fora de casa por 58 a 54 e estão com 50% de aproveitamento nos dois primeiros jogos.