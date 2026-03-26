As meninas do São José BasketBall recebe o Sesi Araraquara na noite desta quinta-feira (26), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela terceira rodada da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino). A entrada é gratuita.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na rodada passada, as joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, venceram o Mesquita fora de casa por 58 a 54 e estão com 50% de aproveitamento nos dois primeiros jogos.
Agora, o São José terá o primeiro jogo diante de seus torcedores e quer fazer bonito. Do outro lado, encontrará um rival que também tem 50% de aproveitamento e, assim, a expectativa é de uma disputa mais equilibrada.
Maila, Maite Pereira, Marília Awe, Ju Souza e Thailane devem começar o jogo entre as titulares. Na rodada anterior, Ray Sant’ana e Thailane, com 12 pontos cada, foram as principais cestinhas do time da região em quadra.