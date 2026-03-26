29 de março de 2026
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BASQUETE FEMININO

Meninas do São José Basket recebem Araraquara no 1º jogo em casa

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Mauricio Almeida
Meninas do São José Basket recebem Araraquara no 1º jogo em casa
Meninas do São José Basket recebem Araraquara no 1º jogo em casa

As meninas do São José BasketBall recebe o Sesi Araraquara na noite desta quinta-feira (26), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela terceira rodada da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino). A entrada é gratuita.

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Na rodada passada, as joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, venceram o Mesquita fora de casa por 58 a 54 e estão com 50% de aproveitamento nos dois primeiros jogos.

Agora, o São José terá o primeiro jogo diante de seus torcedores e quer fazer bonito. Do outro lado, encontrará um rival que também tem 50% de aproveitamento e, assim, a expectativa é de uma disputa mais equilibrada.

Maila, Maite Pereira, Marília Awe, Ju Souza e Thailane devem começar o jogo entre as titulares. Na rodada anterior, Ray Sant’ana e Thailane, com 12 pontos cada, foram as principais cestinhas do time da região em quadra.

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