Um homem de 20 anos, identificado pelas iniciais W.G.M., sofreu uma tentativa de homicídio enquanto andava de bicicleta na rua Francisco Ribeiro, no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h45 de terça-feira (23). A vítima afirma não ter desavenças pessoais, embora já tenha tido envolvimento com o tráfico de entorpecentes, e acredita que o ocorrido possa estar relacionado a conflitos existentes entre bairros do município.

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