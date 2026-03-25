Um homem de 20 anos, identificado pelas iniciais W.G.M., sofreu uma tentativa de homicídio enquanto andava de bicicleta na rua Francisco Ribeiro, no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada por volta das 21h45 de terça-feira (23). A vítima afirma não ter desavenças pessoais, embora já tenha tido envolvimento com o tráfico de entorpecentes, e acredita que o ocorrido possa estar relacionado a conflitos existentes entre bairros do município.
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Ele estava próximo a uma adega quando percebeu a presença de uma motocicleta de cor preta ou roxa escura, possivelmente marca Honda, modelo CG, com dois ocupantes. Um deles, o passageiro, sacou uma arma da cintura e efetuou um disparo que o atingiu nas costas. W.G.M. foi socorrido por populares e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo posteriormente transferido para a Casa de Saúde Stella Maris.
Segundo relatos da vítima à polícia, os autores do crime trajavam calça jeans, blusa de moletom preta e capacete preto sobreposto pelo gorro do moletom.
O caso segue sob investigação para identificação e localização dos autores, bem como esclarecimento das motivações do crime. Compareceram ao local a equipe do Instituto de Criminalística e a equipe de sobreaviso de homicídios da Polícia Civil de Caraguatatuba, para adoção das providências de polícia judiciária e técnico-periciais cabíveis.