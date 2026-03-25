28 de março de 2026
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SEM DESAVENÇAS

Após deixar o tráfico, homem é baleado perto de adega em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem de 20 anos, identificado pelas iniciais W.G.M., sofreu uma tentativa de homicídio enquanto andava de bicicleta na rua Francisco Ribeiro, no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h45 de terça-feira (23). A vítima afirma não ter desavenças pessoais, embora já tenha tido envolvimento com o tráfico de entorpecentes, e acredita que o ocorrido possa estar relacionado a conflitos existentes entre bairros do município.

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Ele estava próximo a uma adega quando percebeu a presença de uma motocicleta de cor preta ou roxa escura, possivelmente marca Honda, modelo CG, com dois ocupantes. Um deles, o passageiro, sacou uma arma da cintura e efetuou um disparo que o atingiu nas costas. W.G.M. foi socorrido por populares e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo posteriormente transferido para a Casa de Saúde Stella Maris.

Segundo relatos da vítima à polícia, os autores do crime trajavam calça jeans, blusa de moletom preta e capacete preto sobreposto pelo gorro do moletom.

O caso segue sob investigação para identificação e localização dos autores, bem como esclarecimento das motivações do crime. Compareceram ao local a equipe do Instituto de Criminalística e a equipe de sobreaviso de homicídios da Polícia Civil de Caraguatatuba, para adoção das providências de polícia judiciária e técnico-periciais cabíveis.

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