Maternidade

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (24) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que adequa a legislação municipal às recentes alterações da legislação federal que tratam da prorrogação da licença-maternidade em casos de internação hospitalar prolongada da mãe ou do recém-nascido.

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Licença

As alterações na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) reconheceram a necessidade de garantir tempo adicional de licença quando houver complicações que exijam internação superior a duas semanas, assegurando o direito da mãe de acompanhar a recuperação do bebê e também sua própria convalescença, sem prejuízo da remuneração.