Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (24) um total de nove requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
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Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 13 vereadores: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD) - Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate. Milton não estava presente na sessão dessa terça-feira.
Oposição
Já a oposição é composta por oito vereadores: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL).
Procon
No primeiro requerimento, Senna pedia informações sobre a ausência de resposta a um ofício encaminhado ao Procon Municipal.
Árvores
No segundo requerimento, Thomaz pedia "informações acerca do motivo da retirada/supressão de árvores realizada na Rua Tufi Simão Filho, no bairro Jardim São Dimas, nas proximidades da Catedral de São Dimas".
Descongela
No terceiro requerimento, Sérgio pedia informações sobre a aplicação da Lei do Descongela Já no âmbito da administração pública municipal.
Caminhão-pipa
No quarto requerimento, Abranches pedia "informações sobre as medidas adotadas para garantir o acesso do caminhão-pipa, em dias chuvosos, pelas travessas São José e Monte Cristo, para abastecimento da Vila São Matheus, na região norte".
FCCR
No quinto requerimento, Abranches pedia "informações complementares acerca da retirada, movimentação e destinação de bens culturais, artísticos, documentais e patrimoniais vinculados à memória cultural do município de São José dos Campos, no âmbito da Fundação Cultural Cassiano Ricardo".
Igreja
No sexto requerimento, Sérgio solicitava informações "acerca da aparente degradação da Igreja São Benedito, patrimônio histórico do município".
Quadra
No sétimo requerimento, Sérgio pedia "informações sobre a reforma, revitalização e cronograma de manutenção da quadra de tênis do Centro Poliesportivo João do Pulo, no bairro Jardim Satélite".
Lâmpadas
No oitavo requerimento, Abranches pedia "informações sobre a demora para a realização da troca de lâmpadas nos postes de iluminação pública do município".
Ponte
No nono requerimento, Senna pedia "informações acerca da queda da ponte sobre o Ribeirão Butá, localizada na Estrada Intermunicipal Pedro Moacir de Almeida".
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.
Comentários
1 Comentários
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Alexandre 16 horas atrásOs amigos protegendo o Prefeito de ter que se explicar sobre os problemas da cidade. E ter que falar sobre assuntos que deveriam ser discutidos. Os vereadores trabalham para a população e nao para o poder executivo da Prefeitura. Eles também têm que se explicarem sobre isso...