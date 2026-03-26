O São Paulo rescindiu contrato com a Milclean, de Taubaté, e ingressou com uma ação judicial contra a empresa, cobrando R$ 1 milhão e rescisão por justa causa. O rompimento ocorreu após auditoria interna detectar problemas na prestação do serviço.

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A empresa fornecia menos funcionários do que o previsto em contrato, sem descontar proporcionalmente nos valores pagos pelo clube. A Milclean nega as irregularidades (veja nota abaixo).