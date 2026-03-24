O jovem James William, de 29 anos, que estava desaparecido desde a noite do último domingo (22), foi encontrado com vida em São José dos Campos. A informação foi confirmada por familiares nesta terça-feira (24).

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Segundo relatos, James foi localizado nas ruas da zona sul da cidade, região onde havia sido visto pela última vez antes de perder contato com a família.

Desaparecimento mobilizou familiares