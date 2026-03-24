O jovem James William, de 29 anos, que estava desaparecido desde a noite do último domingo (22), foi encontrado com vida em São José dos Campos. A informação foi confirmada por familiares nesta terça-feira (24).
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Segundo relatos, James foi localizado nas ruas da zona sul da cidade, região onde havia sido visto pela última vez antes de perder contato com a família.
Desaparecimento mobilizou familiares
James, morador do bairro Altos de Santana, na zona norte, havia sido visto pela última vez no Campo dos Alemães, na zona sul, onde participou de uma comemoração familiar.
De acordo com parentes, após o evento, ele decidiu permanecer no local, afirmando que havia conhecido uma mulher. Ainda na noite de domingo, o jovem passou pela casa da avó por volta das 22h, mas depois disso não foi mais visto nem fez contato.
A família, preocupada com o sumiço, iniciou buscas por conta própria e divulgou pedidos de ajuda nas redes sociais.
Jovem estava sem contato
Familiares relataram que havia a suspeita de que James estivesse sem celular e possivelmente sem documentos, o que dificultava qualquer comunicação.
O caso chegou a ser tratado como desaparecimento e poderia ser investigado pela Polícia Civil.
Com a localização do jovem, o clima entre familiares é de alívio. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde de James nem as circunstâncias em que ele foi encontrado.