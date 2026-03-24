26 de março de 2026
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VIOLÊNCIA EM CASA

Mãe espanca menina de 11 anos por uso de redes sociais em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

Uma criança foi resgatada por moradores após uma denúncia de agressões dentro de um apartamento em São José dos Campos, no Residencial Dom Bosco, nesta segunda-feira (23).

O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) como maus-tratos contra menor de 14 anos e vias de fato.

Segundo o boletim, moradores relataram ter ouvido gritos, pedidos de socorro e barulhos compatíveis com violência dentro do imóvel. A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou, recebeu a informação de que a menina, de 11 anos, havia sido agredida pela mãe após um desentendimento relacionado ao uso de rede social.

O registro aponta que a mulher teria colocado um pedaço de pau ou cabo de vassoura na boca da criança, além de ter desferido golpes com o mesmo objeto e com um chinelo.

O boletim também cita lesões visíveis no rosto e nos membros da vítima.

Ainda conforme o documento, moradores e o síndico tentaram ver a criança, mas a mãe se recusou a mostrá-la.

Diante da situação, os presentes mantiveram a porta aberta até que a menina saísse do apartamento e fosse levada para a área externa, onde permaneceu dentro do carro do síndico até a chegada da PM.

O que diz o BO

O relato policial ainda menciona que, depois das agressões, a mãe teria colocado pano e fezes de gato na boca da criança.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

“Após a retirada da criança, a genitora dirigiu-se à área externa do condomínio e neste momentos alguns moradores entraram em vias de fato com a mãe a fim de
proteger a menor, o que desencadeou tumulto entre outros presentes. A briga cessou pouco antes da chegada da equipe policial”, diz o boletim de ocorrência.

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