Uma criança foi resgatada por moradores após uma denúncia de agressões dentro de um apartamento em São José dos Campos, no Residencial Dom Bosco, nesta segunda-feira (23).

O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) como maus-tratos contra menor de 14 anos e vias de fato.

Segundo o boletim, moradores relataram ter ouvido gritos, pedidos de socorro e barulhos compatíveis com violência dentro do imóvel. A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou, recebeu a informação de que a menina, de 11 anos, havia sido agredida pela mãe após um desentendimento relacionado ao uso de rede social.