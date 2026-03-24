A rodovia Presidente Dutra lidera em mortes no trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, de março de 2025 a fevereiro de 2026. Nesse intervalo, a estrada registrou 78 vítimas fatais, 20% da totalidade do Vale, que foi de 377 no período. A Dutra também teve 75 sinistros fatais e 796 não fatais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O levantamento é do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado.
A SP-055 – trecho paulista da rodovia Rio-Santos – aparece em segundo lugar no ranking da fatalidade, com 25 óbitos. A SP-070 (corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto) aparece em terceiro, com 15 óbitos em 12 meses.
Na sequência, estão a SP-062 (14 mortes), SPI 097/055 (8), BR-101 (8), SP-065 (6), SP-123 (6), SP-068 (5) e SP-066 (5).
Custos
Os custos dos acidentes de trânsito chegaram a R$ 792 milhões no Vale nos últimos 13 meses, com 377 mortes em acidentes e um total de 6.011 sinistros.
Com 2,53 milhões de habitantes e uma frota de 1,45 milhão de veículos, dado de fevereiro de 2026, o Vale tem 5,86% de letalidade nos acidentes de trânsito, com 2,59 mortes por cada parcela de 10 mil veículos. A taxa de óbitos por 100 mil habitantes é de 14,90.
Redução
A região acumula 46 mortes em acidentes de trânsito no primeiro bimestre de 2026, segundo dados do Infosiga.
O número de óbitos representa uma redução de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a região teve 66 mortes em acidentes nos dois primeiros meses.
Além da queda nas ocorrências fatais, houve redução nos sinistros com vítimas não fatais, de 13,85% – 889 registros em janeiro e fevereiro de 2026 contra 1.032 no mesmo intervalo de 2025.
As 46 mortes do primeiro bimestre são o menor número de óbitos em acidentes desde 2021, ano com 44 óbitos no mesmo período. Na série histórica do Infosiga, que começa em 2015, o bimestre menos mortal foi em 2019, com 40 mortes, e o mais mortal em 2015, com 70 vítimas fatais.
As cidades com mais mortes no trânsito em janeiro e fevereiro de 2026 foram São José dos Campos (12 óbitos), Taubaté (8), Jacareí (5), Ubatuba (4), Pindamonhangaba (4) e Caraguatatuba (3).