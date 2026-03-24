A rodovia Presidente Dutra lidera em mortes no trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, de março de 2025 a fevereiro de 2026. Nesse intervalo, a estrada registrou 78 vítimas fatais, 20% da totalidade do Vale, que foi de 377 no período. A Dutra também teve 75 sinistros fatais e 796 não fatais.

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O levantamento é do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado.