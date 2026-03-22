O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 0 para o Minas na noite deste domingo (22), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela penúltima rodada da primeira fase da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais do jogo foram 23/25, 17/25 e 24/26.

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Mesmo com o apoio de mais de 3.500 torcedores no ginásio, o time joseense não conseguiu o triunfo. Agora, segue em penúltimo lugar, na zona de rebaixamento, com 20 pontos, um atrás do Joinville, que nesta noite recebe o Sada Cruzeiro.