Depoimentos de colegas de trabalho da soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos, morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, apontam que a policial vivia sob constante vigilância e enfrentava episódios de ciúmes excessivo por parte do marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos. Ele foi preso nesta semana sob suspeita de feminicídio, mas nega o crime.

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As informações constam no inquérito policial, que reúne relatos de seis policiais militares, cinco mulheres e um homem, que trabalhavam com Gisele desde 2022 no Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral (DSA/CG) da Polícia Militar de São Paulo.