Imagens de uma câmera de segurança registraram o acidente que resultou na morte de uma mulher de 24 anos na madrugada deste sábado (21), em Taubaté. O material deve auxiliar nas investigações sobre a dinâmica da colisão.

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O acidente envolveu duas motocicletas e aconteceu na rua dos Passos, no bairro Estiva. Além da vítima fatal, dois homens, de 45 e 34 anos, ficaram feridos.