Imagens de uma câmera de segurança registraram o acidente que resultou na morte de uma mulher de 24 anos na madrugada deste sábado (21), em Taubaté. O material deve auxiliar nas investigações sobre a dinâmica da colisão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente envolveu duas motocicletas e aconteceu na rua dos Passos, no bairro Estiva. Além da vítima fatal, dois homens, de 45 e 34 anos, ficaram feridos.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas via Copom e, ao chegarem ao local, encontraram as vítimas sendo socorridas por equipes de resgate. Uma das vítimas estava inconsciente, foi reanimada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional, assim como os demais envolvidos.
Apesar dos esforços, a jovem, identificada como Bruna Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela trabalhava como entregadora e, no momento do acidente, estava com uma bolsa de entregas acoplada à motocicleta.
A perícia foi acionada e deve utilizar as imagens da câmera de segurança para esclarecer as circunstâncias da colisão.
O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté como lesão corporal culposa e homicídio culposo na direção de veículo automotor. As investigações seguem em andamento.