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ACIDENTE E MORTE

Adeus, Bruna! Jovem de 24 anos morre após acidente em Taubaté

Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Bruna era entregadora
Bruna era entregadora

Uma mulher de 24 anos morreu e dois homens, de 45 e 34 anos, ficaram feridos após um acidente envolvendo duas motocicletas na madrugada deste sábado (21), em Taubaté. A colisão aconteceu na rua dos Passos, no bairro Estiva.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas via Copom e, ao chegarem ao local, encontraram as vítimas sendo atendidas por equipes de resgate. Uma das vítimas estava inconsciente, foi reanimada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional, junto com os demais envolvidos.

Apesar do atendimento, a jovem, identificada como Bruna Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo informações, ela trabalhava como entregadora e, no momento do acidente, estava com uma bolsa de entregas acoplada à motocicleta.

A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias da ocorrência.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté como lesão corporal culposa e homicídio culposo na direção de veículo automotor. As investigações seguem em andamento.

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