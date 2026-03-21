Uma mulher de 24 anos morreu e dois homens, de 45 e 34 anos, ficaram feridos após um acidente envolvendo duas motocicletas na madrugada deste sábado (21), em Taubaté. A colisão aconteceu na rua dos Passos, no bairro Estiva.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas via Copom e, ao chegarem ao local, encontraram as vítimas sendo atendidas por equipes de resgate. Uma das vítimas estava inconsciente, foi reanimada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional, junto com os demais envolvidos.