21 de março de 2026
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SÃO JOSÉ

Veja onde vai ser o novo shopping em São José, com 100 lojas

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Zona leste aposta em aquecimento do comércio com novo shopping
Zona leste aposta em aquecimento do comércio com novo shopping

A zona leste de São José dos Campos deve ganhar um novo polo de comércio e serviços com a chegada do Greenville Open Mall, empreendimento que já está em construção e tem inauguração prevista até dezembro de 2026.

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Instalado ao longo da Via Cambuí, o projeto aposta em um conceito moderno de “open mall”, com espaços abertos e integração com áreas verdes, seguindo uma tendência de centros comerciais mais conectados ao ambiente urbano e ao lazer.

A escolha da localização reforça o potencial do empreendimento. A cerca de 300 metros da Embraer, o shopping será implantado em uma região que vem registrando forte expansão imobiliária e crescimento populacional.

Além disso, a proximidade com condomínios residenciais e com o bairro planejado Parque da Floresta deve contribuir para um fluxo constante de visitantes, fortalecendo o comércio local e estimulando novos investimentos no entorno.

O Greenville Open Mall terá cerca de 35 mil metros quadrados de área total e será construído por etapas. Na primeira fase, estão previstos aproximadamente 10 mil m² de área construída e mais de 100 operações comerciais.

O espaço contará ainda com academia, centro médico, farmácia, praça de alimentação, serviços diversos, pet center e áreas de convivência, ampliando as opções de consumo e lazer para moradores da região.

Com o avanço das obras e a consolidação da Via Cambuí como eixo de desenvolvimento, a expectativa é que o novo shopping contribua para a valorização imobiliária e a transformação urbana da zona leste da cidade.

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