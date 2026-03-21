A zona leste de São José dos Campos deve ganhar um novo polo de comércio e serviços com a chegada do Greenville Open Mall, empreendimento que já está em construção e tem inauguração prevista até dezembro de 2026.

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Instalado ao longo da Via Cambuí, o projeto aposta em um conceito moderno de “open mall”, com espaços abertos e integração com áreas verdes, seguindo uma tendência de centros comerciais mais conectados ao ambiente urbano e ao lazer.