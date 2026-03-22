Um corpo carbonizado foi encontrado na manhã deste domingo (22), dentro de um carro completamente queimado na rua João Gomes da Silva, no bairro Jardim São José 2, na zona leste de São José dos Campos, nas proximidades da UBS da região.
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Segundo informações iniciais, o veículo teria sido consumido pelas chamas ainda durante a madrugada. Quando as equipes chegaram ao local, o automóvel já estava totalmente destruído pelo fogo.
No banco traseiro, os agentes localizaram um corpo também carbonizado, que estava coberto por uma malha, aparentemente parte do revestimento interno do próprio carro.
A área foi isolada para o trabalho da perícia, que deverá identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do incêndio.
Até o momento, não há informações sobre como o fogo começou nem se havia outras pessoas no veículo. O caso será investigado pelas autoridades competentes.