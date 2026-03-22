Um corpo carbonizado foi encontrado na manhã deste domingo (22), dentro de um carro completamente queimado na rua João Gomes da Silva, no bairro Jardim São José 2, na zona leste de São José dos Campos, nas proximidades da UBS da região.

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Segundo informações iniciais, o veículo teria sido consumido pelas chamas ainda durante a madrugada. Quando as equipes chegaram ao local, o automóvel já estava totalmente destruído pelo fogo.