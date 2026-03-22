22 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SUSPEITA

Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro incendiado em SJC

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Carro foi encontrado queimado com corpo dentro
Carro foi encontrado queimado com corpo dentro

Um corpo carbonizado foi encontrado na manhã deste domingo (22), dentro de um carro completamente queimado na rua João Gomes da Silva, no bairro Jardim São José 2, na zona leste de São José dos Campos, nas proximidades da UBS da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações iniciais, o veículo teria sido consumido pelas chamas ainda durante a madrugada. Quando as equipes chegaram ao local, o automóvel já estava totalmente destruído pelo fogo.

No banco traseiro, os agentes localizaram um corpo também carbonizado, que estava coberto por uma malha, aparentemente parte do revestimento interno do próprio carro.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, que deverá identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do incêndio.

Até o momento, não há informações sobre como o fogo começou nem se havia outras pessoas no veículo. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários