O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste sábado (22), por volta das 13h36, para atender uma ocorrência de incêndio em residência na rua Willy Aureli, nº 100, no bairro Jardim Morisco, em Taubaté.

No local, as equipes constataram que se tratava de um foco de incêndio isolado dentro de um dos quartos do imóvel. Segundo informações, o incêndio teria sido provocado por uma criança. As chamas já haviam sido controladas antes da chegada dos bombeiros.

Apesar do susto, não houve registro de vítimas.