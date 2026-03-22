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PERIGO

Criança provoca incêndio em residência em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Menino colocou fogo na casa
Menino colocou fogo na casa

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste sábado (22), por volta das 13h36, para atender uma ocorrência de incêndio em residência na rua Willy Aureli, nº 100, no bairro Jardim Morisco, em Taubaté.

No local, as equipes constataram que se tratava de um foco de incêndio isolado dentro de um dos quartos do imóvel. Segundo informações, o incêndio teria sido provocado por uma criança. As chamas já haviam sido controladas antes da chegada dos bombeiros.

Apesar do susto, não houve registro de vítimas.

Após o atendimento, a ocorrência foi deixada aos cuidados da Defesa Civil e da proprietária da residência.

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