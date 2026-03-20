Uma mulher morreu após ser encontrada nua e em estado grave no meio de uma via, sem receber socorro imediato. Segundo relatos de testemunhas, ela permaneceu agonizando por cerca de uma hora até não resistir.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (20), na estrada de acesso ao município de São Miguel do Guamá. Pessoas que passavam pelo local por volta das 23h50 afirmaram que já encontraram a vítima caída na pista, em situação crítica.