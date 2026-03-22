Um gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (22), após ficar preso dentro de um poste inutilizado na Avenida Brasil, no bairro Piúva, em Ilhabela.

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De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 7h50, quando equipes foram acionadas para atender um caso de animal em situação de risco. No local, os bombeiros encontraram um conjunto de postes fora de uso, pertencentes à concessionária de energia, onde o animal havia entrado e não conseguia sair.