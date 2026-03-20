São José dos Campos terá um novo shopping center nos próximos meses. O Greenville Open Mall, empreendimento que já está em construção na Via Cambuí, deve ser inaugurado até dezembro de 2026.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Localizado a cerca de 300 metros da Embraer, o projeto surge em uma das regiões que mais crescem na cidade e promete impulsionar o comércio e os serviços na zona leste.
Região estratégica e em expansão
O novo shopping será implantado ao longo da Via Cambuí, eixo viário recente que vem atraindo investimentos imobiliários e consolidando um novo polo de desenvolvimento urbano em São José.
A localização próxima a condomínios residenciais e ao bairro planejado Parque da Floresta reforça o potencial de fluxo de clientes e valorização da região.
Mais de 100 lojas e serviços
O empreendimento terá cerca de 35 mil metros quadrados de área total e será construído por etapas.
Na primeira fase, estão previstos:
- Aproximadamente 10 mil m² de área construída;
- Mais de 100 operações comerciais;
- Academia, centro médico e farmácia;
- Praça de alimentação e serviços variados;
- Pet center e espaços de convivência;
O Greenville Open Mall segue o modelo de “open mall”, que prioriza ambientes abertos e integração com áreas verdes.