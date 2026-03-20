20 de março de 2026
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CENTRO DE COMPRAS

SJC vai ter novo shopping perto da Embraer, com mais de 100 lojas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

São José dos Campos terá um novo shopping center nos próximos meses. O Greenville Open Mall, empreendimento que já está em construção na Via Cambuí, deve ser inaugurado até dezembro de 2026.

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Localizado a cerca de 300 metros da Embraer, o projeto surge em uma das regiões que mais crescem na cidade e promete impulsionar o comércio e os serviços na zona leste.

Região estratégica e em expansão

O novo shopping será implantado ao longo da Via Cambuí, eixo viário recente que vem atraindo investimentos imobiliários e consolidando um novo polo de desenvolvimento urbano em São José.

A localização próxima a condomínios residenciais e ao bairro planejado Parque da Floresta reforça o potencial de fluxo de clientes e valorização da região.

Mais de 100 lojas e serviços

O empreendimento terá cerca de 35 mil metros quadrados de área total e será construído por etapas.

Na primeira fase, estão previstos:

  • Aproximadamente 10 mil m² de área construída;
  • Mais de 100 operações comerciais;
  • Academia, centro médico e farmácia;
  • Praça de alimentação e serviços variados;
  • Pet center e espaços de convivência;

O Greenville Open Mall segue o modelo de “open mall”, que prioriza ambientes abertos e integração com áreas verdes.

Leia mais: São José ganha novo 'shopping a céu aberto'; há vagas de emprego

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