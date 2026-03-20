São José dos Campos terá um novo shopping center nos próximos meses. O Greenville Open Mall, empreendimento que já está em construção na Via Cambuí, deve ser inaugurado até dezembro de 2026.

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Localizado a cerca de 300 metros da Embraer, o projeto surge em uma das regiões que mais crescem na cidade e promete impulsionar o comércio e os serviços na zona leste.

Região estratégica e em expansão