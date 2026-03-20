Chorando, uma adolescente de 12 anos denunciou ter sido vítima de abuso sexual durante uma sessão de terapia em São José dos Campos. O suspeito é um psicólogo de 61 anos, que está sendo procurado pela Polícia Civil após o registro do caso como estupro de vulnerável.
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O crime teria ocorrido na noite de terça-feira (17), em uma clínica localizada no bairro Jardim Oswaldo Cruz, na região central da cidade.
Relato aponta abuso durante atendimento
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que, durante o atendimento individual, o profissional teria feito contato físico inapropriado e dito frases de cunho sexual, além de orientá-la a não contar o ocorrido.
Após sair da sala, a adolescente foi ao banheiro do prédio, onde encontrou uma mulher e, muito abalada, relatou o que havia acontecido.
Menina saiu chorando e pediu ajuda
Segundo o registro policial, a jovem estava em estado de choque e chorando quando afirmou que havia sido vítima de abuso. A testemunha acionou imediatamente a mãe da adolescente, que foi até o local e chamou a Polícia Militar.
Quando as equipes chegaram ao prédio comercial, encontraram dificuldades para acessar o interior do local. Há suspeita de que o psicólogo tenha deixado o endereço antes da abordagem policial, utilizando um veículo.
O pai da vítima, que também realizava atendimento com o mesmo profissional e aguardava na recepção, relatou não ter percebido comportamento suspeito naquele momento.
Caso é tratado como estupro de vulnerável
A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável e é investigada pela Polícia Civil. A vítima, segundo os policiais, apresentou relato firme e coerente, sem sinais de contradição.
Para evitar revitimização, o depoimento será colhido por meio de escuta especializada, procedimento previsto em lei para proteção de crianças e adolescentes.
O caso é acompanhado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher de São José, que pode solicitar a prisão do investigado.
Até o momento, o suspeito não foi localizado. A polícia realiza diligências para encontrá-lo e esclarecer as circunstâncias do caso.