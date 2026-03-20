Chorando, uma adolescente de 12 anos denunciou ter sido vítima de abuso sexual durante uma sessão de terapia em São José dos Campos. O suspeito é um psicólogo de 61 anos, que está sendo procurado pela Polícia Civil após o registro do caso como estupro de vulnerável.

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O crime teria ocorrido na noite de terça-feira (17), em uma clínica localizada no bairro Jardim Oswaldo Cruz, na região central da cidade.

Relato aponta abuso durante atendimento