Um idoso de 75 anos ficou ferido após sofrer uma queda nas pedras na Praia da Mococa, em Caraguatatuba, na tarde deste domingo (22), às 12h10.

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De acordo com o Grupamento de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na região da desembocadura do rio, no canto esquerdo da praia. A vítima, moradora do bairro Pirituba, em São Paulo, apresentava ferimento na mão direita e contusão na região pélvica.