22 de março de 2026
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QUEDA

Idoso fica ferido após queda em pedras em praia de Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Idoso é resgatado
Idoso é resgatado

Um idoso de 75 anos ficou ferido após sofrer uma queda nas pedras na Praia da Mococa, em Caraguatatuba, na tarde deste domingo (22), às 12h10.

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De acordo com o Grupamento de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na região da desembocadura do rio, no canto esquerdo da praia. A vítima, moradora do bairro Pirituba, em São Paulo, apresentava ferimento na mão direita e contusão na região pélvica.

Os bombeiros realizaram a imobilização do idoso em prancha longa e efetuaram o resgate no local.

Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa de Caraguatatuba, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado.

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