22 de março de 2026
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RESGATE

Queda em cachoeira deixa dois turistas feridos em Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Resgate na Cachoeira
Resgate na Cachoeira

Duas pessoas ficaram feridas após uma queda na Cachoeira do Prumirim, em Ubatuba, na tarde deste domingo (22), por volta das 13h. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da concessionária CCR.

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De acordo com os bombeiros, um homem de 35 anos ficou ilhado em uma área de difícil acesso após a queda, o que exigiu uma operação mais complexa de resgate. A equipe realizou a imobilização da vítima e utilizou uma maca tipo cesto para a retirada do local. Em seguida, ele foi encaminhado ao pronto-socorro por uma viatura da CCR.

A segunda vítima, uma mulher de aproximadamente 28 anos, também foi atendida ainda na cachoeira e levada ao pronto-socorro por uma equipe do Samu. Ambos são turistas.

Segundo os bombeiros, o resgate exigiu atenção redobrada devido às condições do terreno e à dificuldade de acesso na região.

A corporação reforça a importância de cuidados ao visitar cachoeiras e trilhas, como o uso de calçados adequados, atenção a áreas escorregadias e respeito à sinalização. Em situações de emergência, a orientação é acionar o telefone 193.

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