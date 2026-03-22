Duas pessoas ficaram feridas após uma queda na Cachoeira do Prumirim, em Ubatuba, na tarde deste domingo (22), por volta das 13h. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da concessionária CCR.

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De acordo com os bombeiros, um homem de 35 anos ficou ilhado em uma área de difícil acesso após a queda, o que exigiu uma operação mais complexa de resgate. A equipe realizou a imobilização da vítima e utilizou uma maca tipo cesto para a retirada do local. Em seguida, ele foi encaminhado ao pronto-socorro por uma viatura da CCR.