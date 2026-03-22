Um corpo carbonizado foi localizado na manhã deste domingo (22) dentro de um veículo completamente queimado na Rua João Gomes da Silva, no bairro Jardim São José 2, na zona leste de São José dos Campos, nas proximidades de uma unidade básica de saúde.

De acordo com as informações iniciais, o carro teria sido consumido pelas chamas ainda durante a madrugada. Quando as equipes chegaram ao local, o automóvel já estava totalmente destruído pelo fogo. No banco traseiro, foi encontrado um corpo carbonizado, coberto por uma malha que aparenta ser parte do revestimento interno do próprio veículo.

A área foi isolada para preservação da cena, e moradores que se aproximavam foram afastados. A perícia técnica e a equipe de homicídios estiveram no local para iniciar os trabalhos de investigação.