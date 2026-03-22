O padre Márlon Múcio deixou o Hospital Vivalle, em São José dos Campos, na manhã de sábado (21), após 17 dias de internação marcados por um quadro de saúde grave.
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A recuperação foi compartilhada pelo próprio religioso nas redes sociais, onde ele emocionou seguidores ao celebrar o momento com uma mensagem de fé. “Ressuscitei, minha gente! O milagre vivo continua vivo! Vivíssimo! Mais vivo do que nunca. Glória a Deus”, publicou.
Márlon, que já é conhecido por seu testemunho de superação, convive com uma condição rara chamada Deficiência do Transportador de Riboflavina, que exige acompanhamento contínuo e cuidados específicos.
Durante a internação, o padre foi diagnosticado com meningoencefalite, uma inflamação grave que afeta o sistema nervoso central e pode levar à morte. O tratamento exigiu cuidados intensivos e mobilizou equipes médicas ao longo de todo o período.
Segundo relato do próprio religioso, ele permaneceu em estado crítico na UTI, incluindo oito dias em coma induzido. “Eram 8 bombas de medicação ligadas a mim… Era guerra. E Deus estava no centro dela. Estou tendo que reaprender a falar, comer, enxergar, escrever…”, contou.
Mesmo com a alta, o padre informou que ainda enfrenta consequências do tratamento, como hepatite medicamentosa e inflamação na traqueia, o que exige continuidade no acompanhamento médico e uma recuperação gradual.
A notícia foi recebida com alegria por fiéis e seguidores, que acompanharam os dias de internação com preocupação e agora celebram a melhora do religioso, marcada por fé, resistência e esperança.