O padre Márlon Múcio deixou o Hospital Vivalle, em São José dos Campos, na manhã de sábado (21), após 17 dias de internação marcados por um quadro de saúde grave.

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A recuperação foi compartilhada pelo próprio religioso nas redes sociais, onde ele emocionou seguidores ao celebrar o momento com uma mensagem de fé. “Ressuscitei, minha gente! O milagre vivo continua vivo! Vivíssimo! Mais vivo do que nunca. Glória a Deus”, publicou.