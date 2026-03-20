O engenheiro elétrico Jefferson Alves dos Santos, 46 anos, fotografou duas cobras jararacas no Parque da Cidade, na região norte de São José dos Campos, nos últimos dias. As cobras foram flagradas perto do lago que fica nas proximidades do Museu do Folclore e enrolada em uma árvore. As cenas foram registradas por Santos, que costuma fazer fotos de aves de forma amadora.
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A primeira cobra foi fotografada no sábado, dia 28 de fevereiro. Enquanto a mulher fazia um curso no Parque da Cidade, Santos resolveu fotografar pássaros no local. Quando passou por crianças que o viram com a câmera, uma delas o chamou: “Ô tio, tem uma cobra ali”.
“As crianças saíram correndo para ver outras coisas, e eu acabei caminhando por ali. Havia um senhor que estava tirando foto de passarinho e me chamou. Achei que era um passarinho que ele ia me mostrar, mas quando vi era uma cobra. Estava enrolada na beira do lago”, contou Santos.
“A gente acabou chamando um monitor do Parque para ver se eles espantavam a cobra para o meio do mato. Foi o que aconteceu. Essa foi a primeira”, disse o engenheiro.
Árvore
No dia 7 de março, Santos voltou a encontrar uma cobra na área do Parque da Cidade. Ele estava passeando pelo local com a mulher e, após uma chuva, eles viram uma cobra enrolada em uma árvore, perto do Cefe (Centro de Formação do Educador).
“Tinha essa outra pequenininha lá, a gente viu também do nada assim, estava bem próximo do povo passando. Aí a gente chamou de novo o segurança. Eles pegaram e colocaram a cobra numa caixinha, e levaram para o meio do mato”, disse o engenheiro.
Segundo ele, membros do grupo que estuda serpentes, aranhas, lagartos, escorpiões e sapos em São Francisco Xavier identificaram as cobras como da espécie conhecida como jararaca.
Segundo informações, as jararacas são venenosas e peçonhentas. Elas são responsáveis pela grande maioria dos acidentes com cobras no Brasil – quase 90% dos casos, dependendo da região. O veneno dela tem ação proteolítica, que causa dor intensa, inchaço, manchas arroxeadas, necrose e risco de insuficiência renal, necessitando de soro antiofídico imediato.
Cuidado
Para Santos, as cobras estão em seu habitat natural e os frequentadortes do Parque da Cidade devem ficar atentos aos animais. "Acho que é um lugar onde esses bichos moram, e a gente é que está invadindo o lugar deles".
Quanto a proximidade de crianças com os locais onde as cobras foram flagradas, ele disse que os pais têm que "cuidar e avisar sobre os animais que moram lá".
Ambientalistas de São José cobram por uma "manutenção preventiva e rotineira" do Parque da Cidade, além de serem críticos à proposta de conceder o local à iniciativa privada.
"Sabemos que o Parque representa uma parte da Mata Atlântica na cidade e acredito que frente às espécies que têm lá, podemos pensar em outra forma de fazer frente à privatização", diz texto em um grupo de São José.
"Outra coisa: o abandono está fazendo com que estes animais fiquem mais próximos à população que circula pelo Parque. Tal fato coloca em risco o ecossistema local e também a população que caminha e utiliza o Parque durante e nos finais de semana. Situação extremamente grave", completa a mensagem.
Outro lado
Procurada nesta sexta-feira (20), a Prefeitura de São José dos Campos não comentou o caso. A administração municipal não está atendendo na quinta (19) e sexta (20) em razão do feriado do Dia de São José. A matéria será atualizada quando a Prefeitura comentar o caso.