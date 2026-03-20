O engenheiro elétrico Jefferson Alves dos Santos, 46 anos, fotografou duas cobras jararacas no Parque da Cidade, na região norte de São José dos Campos, nos últimos dias. As cobras foram flagradas perto do lago que fica nas proximidades do Museu do Folclore e enrolada em uma árvore. As cenas foram registradas por Santos, que costuma fazer fotos de aves de forma amadora.

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A primeira cobra foi fotografada no sábado, dia 28 de fevereiro. Enquanto a mulher fazia um curso no Parque da Cidade, Santos resolveu fotografar pássaros no local. Quando passou por crianças que o viram com a câmera, uma delas o chamou: “Ô tio, tem uma cobra ali”.