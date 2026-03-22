A morte de Bruna Silva, de 24 anos, vítima de um acidente entre duas motocicletas na madrugada deste sábado (21), em Taubaté, gerou forte comoção nas redes sociais. Amigos, familiares e pessoas que presenciaram o ocorrido compartilharam mensagens de despedida, relatos emocionantes e também esclarecimentos sobre o caso.
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Entre as manifestações, uma familiar destacou que Bruna não trabalhava como entregadora, como chegou a ser divulgado inicialmente. “Ela era minha sobrinha e não era entregadora, estava indo trabalhar na rodoviária nova e a bag era do motoqueiro”, afirmou Souzii Silvaa.
Testemunhas que estavam no local também relataram os momentos após o acidente. “Eu estava no local, ajudei a recolher as coisas dela, entreguei pro socorrista uma bolsa preta e ajudei o rapaz que estava com ela, o Mateus, a achar a lente do óculos”, contou Eliana Ferreira. Ela ainda destacou o estado emocional do jovem que acompanhava Bruna. “O Mateus estava muito nervoso e preocupado com a Bruna, ele não teve culpa nenhuma”, disse.
Mensagens de despedida também tomaram conta das redes sociais. “Descanse em paz, amiga. Que Deus te dê descanso eterno, que triste notícia”, escreveu Mary Pavanetti. “Moça nova, de um coração tão bom… que Deus conforte o coração dos familiares”, publicou Aline Gabrielle. “Uma grande perda, conhecia ela da rodoviária nova. Meus pêsames à família”, lamentou Jose Hitter Cassiano.
A dor também foi expressa por pessoas próximas. “Que tristeza, Bruna. Que Deus te receba de braços abertos e conforte toda sua família, principalmente seus filhos”, disse Andressa Barreto. “Por que você, meu Deus? Te amo pra sempre, vou levar você comigo”, escreveu Caio Albuquerque.
Trabalhava na rodoviária
Colegas de trabalho também prestaram homenagens, destacando a rotina da jovem. “Ela trabalhava na Cantina do Vale, aqui da rodoviária nova de Taubaté”, relatou Sheile Batista.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 4h para atender a ocorrência na rua dos Passos, no bairro Estiva. No local, foi constatada a colisão entre duas motocicletas, que deixou quatro vítimas.
Bruna foi encontrada em parada cardiorrespiratória, chegou a ser reanimada e encaminhada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.
Câmera.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente e devem auxiliar na investigação sobre a dinâmica da colisão. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e homicídio culposo na direção de veículo automotor, e segue sob apuração.