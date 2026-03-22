A morte de Bruna Silva, de 24 anos, vítima de um acidente entre duas motocicletas na madrugada deste sábado (21), em Taubaté, gerou forte comoção nas redes sociais. Amigos, familiares e pessoas que presenciaram o ocorrido compartilharam mensagens de despedida, relatos emocionantes e também esclarecimentos sobre o caso.

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Entre as manifestações, uma familiar destacou que Bruna não trabalhava como entregadora, como chegou a ser divulgado inicialmente. “Ela era minha sobrinha e não era entregadora, estava indo trabalhar na rodoviária nova e a bag era do motoqueiro”, afirmou Souzii Silvaa.